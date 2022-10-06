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Удар россиян по Запорожью: количество погибших возросло до 3

Ирина БалачукЧетверг, 6 октября 2022, 15:03
Фото ГСЧС в Запорожской области

По состоянию на 14:30 жертвами ракетного удара россиян по жилому дому в Запорожье стали 3 человека.

Источник: ГСЧС в Запорожской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 14:30 спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Из-под разрушенных конструкций здания сотрудники ГСЧС достали тела 3 погибших". 

 
Фото ГСЧС в Запорожской области

Детали: Сообщается, что работы по разбору разрушений и поиску пострадавших продолжаются.

Предыстория: 

Темы: Запорожьевойнажертвы
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