Удар россиян по Запорожью: количество погибших возросло до 3

По состоянию на 14:30 жертвами ракетного удара россиян по жилому дому в Запорожье стали 3 человека.

Источник: ГСЧС в Запорожской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 14:30 спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Из-под разрушенных конструкций здания сотрудники ГСЧС достали тела 3 погибших".

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Фото ГСЧС в Запорожской области

Детали: Сообщается, что работы по разбору разрушений и поиску пострадавших продолжаются.

Предыстория:

В ночь на 6 октября российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: целились в инфраструктурные объекты, попали в многоэтажки. Сообщалось о погибшей и пострадавших. Многих людей спасли из-под завалов.

Позже россияне нанесли новый ракетный удар по Запорожью.