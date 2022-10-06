Удар россиян по Запорожью: количество погибших возросло до 3
Четверг, 6 октября 2022, 15:03
По состоянию на 14:30 жертвами ракетного удара россиян по жилому дому в Запорожье стали 3 человека.
Источник: ГСЧС в Запорожской области в Facebook
Дословно ГСЧС: "По состоянию на 14:30 спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Из-под разрушенных конструкций здания сотрудники ГСЧС достали тела 3 погибших".
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Детали: Сообщается, что работы по разбору разрушений и поиску пострадавших продолжаются.
Предыстория:
- В ночь на 6 октября российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: целились в инфраструктурные объекты, попали в многоэтажки. Сообщалось о погибшей и пострадавших. Многих людей спасли из-под завалов.
Позже россияне нанесли новый ракетный удар по Запорожью.
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