Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Предварительное расследование Швеции подтвердило взрывы на "Северных потоках"

"Европейская правда"Четверг, 6 октября 2022, 15:14

Первые выводы инспекции Швеции, которую провели в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.

Об этом в четверг заявила прокуратура Швеции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"Мы можем констатировать, что на Nord Stream 1 и 2 в шведской экономической зоне были взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Расследование места преступления укрепило подозрения в грубой диверсии", - заявил прокурор Матс Люнгквист, который возглавляет расследование.

Изъятые с места преступления материалы анализируют, чтобы выяснить, "можно ли кому-то вручить подозрение и впоследствии привлечь к ответственности".

Две утечки в трубопроводах, идущих из России по дну Балтийского моря в Германию, были обнаружены на прошлой неделе в исключительной экономической зоне Швеции, а еще две утечки - в зоне Дании.

Эти подрывы вызвали опасения, что Россия может организовать тайные атаки на жизненно важные энергетические пути, чтобы поднять цены в и так напряженном Европейском Союзе с наступлением зимы.

Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

ВИДЕО ДНЯ

В свою очередь президент РФ Владимир Путин обвинил в диверсии на газопроводах США. 

Читайте больше на эту тему в статье: Россия играет ва-банк: какие последствия будут иметь взрывы на "Северных потоках".

Темы: ШвецияСеверный поток-2
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: "Шахеды" не повлияют на ход войны, россияне используют их для террора

СМИ: США ликвидировали двух главарей ИГИЛ

видеоОкружение ОП получает миллионы из бюджета за пиар власти на канале "Рада" – СМИ

Комитет Рады поддержал кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на главу НБУ

Зеленский призвал к превентивному давлению на РФ из-за ядерных угроз, у России истерика

Данилов ответил Матвиенко: Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге

Все новости...
Швеция
Партия Орбана не дала назначить дату ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО
В Швеции снова фиксируют утечку газа из "Северного потока-2"
Швеция ужесточила меры безопасности вокруг АЭС после инцидентов на газопроводах "Северный поток"
Последние новости
06:35
Россияне впервые атаковали Запорожье иранскими дронами
05:50
ISW: "Шахеды" не повлияют на ход войны, россияне используют их для террора
05:19
Байден — об угрозах Путина: Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Карибского кризиса
04:11
Командование: ВСУ уничтожили 18 российских гаубиц и более сотни военных
03:25
В Таиланде бывший полицейский ворвался в детсад с оружием — погибли 23 ребенка
02:28
СМИ: США ликвидировали двух главарей ИГИЛ
01:59
Пентагон: Пока нет информации, что Путин решил применить ядерное оружие
01:15
видеоВоздушные силы: ВСУ сбили два российских беспилотника
00:36
Сумщина: Россияне обстреляли из САУ жилой массив, без пострадавших
23:46
Президент Словакии пошутила о визите в "аннексированный" Чехией Калининград
Все новости...