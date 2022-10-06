Предварительное расследование Швеции подтвердило взрывы на "Северных потоках"
Первые выводы инспекции Швеции, которую провели в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.
Об этом в четверг заявила прокуратура Швеции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.
"Мы можем констатировать, что на Nord Stream 1 и 2 в шведской экономической зоне были взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Расследование места преступления укрепило подозрения в грубой диверсии", - заявил прокурор Матс Люнгквист, который возглавляет расследование.
Изъятые с места преступления материалы анализируют, чтобы выяснить, "можно ли кому-то вручить подозрение и впоследствии привлечь к ответственности".
Две утечки в трубопроводах, идущих из России по дну Балтийского моря в Германию, были обнаружены на прошлой неделе в исключительной экономической зоне Швеции, а еще две утечки - в зоне Дании.
Эти подрывы вызвали опасения, что Россия может организовать тайные атаки на жизненно важные энергетические пути, чтобы поднять цены в и так напряженном Европейском Союзе с наступлением зимы.
Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин обвинил в диверсии на газопроводах США.
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