Россияне взорвали дамбу в Донецкой области, подтоплен населенный пункт – Генштаб

Во время отступления в Донецкой области россияне осуществили подрыв дамбы, что повлекло подтопление населенного пункта Райгородок.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 18 часов

Дословно: "Как и раньше, российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. Так, во время очередного хаотического отступления враг совершил подрыв дамбы, что повлекло подтопление населенного пункта Райгородок".

Детали: В Генштабе также сообщили, что в оккупированной Кадиевке Луганской области происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно содержащих историю оккупации.

"В Сватово уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории", - говорится также в сводке.