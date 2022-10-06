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Россияне взорвали дамбу в Донецкой области, подтоплен населенный пункт – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 6 октября 2022, 18:26
Райгородок Донецкой области, скриншот с deepstatemap

Во время отступления в Донецкой области россияне осуществили подрыв дамбы, что повлекло подтопление населенного пункта Райгородок.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 18 часов

Дословно: "Как и раньше, российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. Так, во время очередного хаотического отступления враг совершил подрыв дамбы, что повлекло подтопление населенного пункта Райгородок".

Детали: В Генштабе также сообщили, что в оккупированной Кадиевке Луганской области происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно содержащих историю оккупации.

Сватово уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории", - говорится также в сводке.

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Темы: Донецкая областьГенштабконтрнаступление
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