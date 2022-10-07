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В Таиланде бывший полицейский ворвался в детсад с оружием — погибли 23 ребенка

"Украинская правда"Пятница, 7 октября 2022, 03:25
Спасатели подсчитывают гробы с телами погибших в морге больницы. ФОТО: GETTY

Бывший полицейский убил 34 человека, включая 23 детей, в детском саду в Утхай Саване в Таиланде.

Источник: Reuters

Детали: Нападение совершил мужчина по имени Панья Кхамрапм. Он бывший работник полиции. Год назад его уволили в связи с обвинениями в употреблении наркотиков. Также он предстал перед судом по обвинению в хранении наркотиков.

Представитель полиции Пайсал Луэсомбон рассказал, что Панья Кхамрапм был в суде ранее в этот день, а затем отправился в детский сад, чтобы забрать ребенка. Пайсал Луэсомбон рассказал, что мужчина начал убийства, "когда он не нашел там (в саду - Ред.) своего ребенка".

Районный чиновник Джидапа Бунсом, который в это время работал в соседнем офисе, сказал Reuters, что Панья Кхамрапм пришел около обеда и сначала застрелил четырех или пять сотрудников садика, а затем ворвался в запертую комнату, где спали дети.

При себе у нападавшего был легально приобретенный пистолет калибра 9 мм, а также нож. В основном он использовал именно нож.

Позже Панья Кхамрапм направился домой, где застрелил свою жену и ребенка и покончил с собой.

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Отмечается, что несколько детей выжили.

В садике были дети в возрасте от двух до пяти лет. Всего там было около 30 детей - это меньше, чем обычно, поскольку из-за сильного дождя многие не пришли.

Как пишет Reuters, это массовое убийство - одно из самых страшных убийств детей одним человеком.

Андерс Брейвик убил 69 человек, в основном подростков, в летнем лагере в Норвегии в 2011 году.  Количество погибших в других случаях включает 20 детей в школе Сэнди Хук в Ньютауне в 2012 году, 16 в Данблейне в Шотландии в 1996 году и 19 в школе в Ювальде (США) в этом году. Кроме того, в 2004 году неудачный штурм россиянами школы в Беслане привел к смерти 186 детей.

В Таиланде незаконное владение огнестрельным оружием карается тюрьмой на срок до 10 лет. Однако уровень владения оружием высокий по сравнению с некоторыми другими странами Юго-Восточной Азии. Распространено нелегальное оружие, многие из которого привезены из охваченных беспорядками соседних стран.

Темы: Таиланднападение
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