Командование: ВСУ уничтожили 18 российских гаубиц и более сотни военных
ВСУ на юге уничтожили 18 российских гаубиц, более сотни россиян, а также многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Подтвержденные потери противника:
- 105 россиян;
- 8 танков;
- 18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
- самоходная пушка "Пион";
- пушка-гаубица 152-го калибра,
- 4 миномёта;
- 15 единиц авто-бронетехники;
- три склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.
Еще шесть единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы - существенно повреждены.
В течение боевого дня уничтожено 6 "разведчиков" типа "Орлан-10" и один "Мохаджер-6" в Бериславском и Николаевском районах. Также были сбиты три "Шахед-136", атаковавшие Одесскую область.
В целом ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач. Наша авиация нанесла 7 ударов, в частности по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны - в Каховском.