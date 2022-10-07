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Командование: ВСУ уничтожили 18 российских гаубиц и более сотни военных

Анастасия КалатурПятница, 7 октября 2022, 04:11
Командование: ВСУ уничтожили 18 российских гаубиц и более сотни военных
ФОТО: GETTY

ВСУ на юге уничтожили 18 российских гаубиц, более сотни россиян, а также многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Подтвержденные потери противника: 

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  • 105 россиян;
  • 8 танков;
  • 18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
  • самоходная пушка "Пион";
  • пушка-гаубица 152-го калибра,
  • 4 миномёта;
  • 15 единиц авто-бронетехники;
  • три склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.

 Еще шесть единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы - существенно повреждены.

В течение боевого дня уничтожено 6 "разведчиков" типа "Орлан-10" и один "Мохаджер-6" в Бериславском и Николаевском районах. Также были сбиты три "Шахед-136", атаковавшие Одесскую область.

В целом ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач. Наша авиация нанесла 7 ударов, в частности по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны - в Каховском.

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Темы: войнаРосcия
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