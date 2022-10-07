Командование: ВСУ уничтожили 18 российских гаубиц и более сотни военных

ВСУ на юге уничтожили 18 российских гаубиц, более сотни россиян, а также многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Подтвержденные потери противника:

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105 россиян;

8 танков;

18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";

самоходная пушка "Пион";

пушка-гаубица 152-го калибра,

4 миномёта;

15 единиц авто-бронетехники;

три склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.

Еще шесть единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы - существенно повреждены.

В течение боевого дня уничтожено 6 "разведчиков" типа "Орлан-10" и один "Мохаджер-6" в Бериславском и Николаевском районах. Также были сбиты три "Шахед-136", атаковавшие Одесскую область.

В целом ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач. Наша авиация нанесла 7 ударов, в частности по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны - в Каховском.