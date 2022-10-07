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Глава оборонного комитета Бундестага в Киеве призвала предоставить танки Украине

"Европейская правда"Пятница, 7 октября 2022, 09:06

Во время визита в Украину глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн снова призвала к поставке Украине западных боевых танков и бронетранспортеров.

Об этом сообщило издание Bild, цитируя агентство DPA, пишет "Европейская правда".

"Воля защищать свою страну непоколебима. Но Украина по-прежнему нуждается в нашей поддержке, чтобы пережить зиму. Это касается, прежде всего, боеприпасов, а также доставки бронетранспортеров или боевых танков для оттеснения российских позиций", - сказала Штрак-Циммерманн

Глава оборонного комитета немецкого парламента прибыла в Украину в четверг. Она - одна из тех, кто в рядах правящей коалиции неоднократно и яростно призывала к усилению военной поддержки Украины, включая поставки боевых танков.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет приниматься только в координации с союзниками.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине боевых танков и другой бронированной техники, а не ориентироваться на другие государства, такие как США.

Темы: ГерманияоружиевойнаУкраина
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