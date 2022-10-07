Россия манипулирует темой переговоров, чтобы накопить силы и ударить снова – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия начала манипулировать темой переговоров, чтобы остановить освобождение оккупированных территорий, накопить силы и заново напасть.

Источник: Офис президента, выступление президента на заседании Евросовета

Прямая речь: "Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама же и отвергла, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы.

Очевидно, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров. Потому что если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и попыток. Россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы ударить снова. Мы должны не дать ей сделать это".