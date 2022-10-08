Маск нашел способ урегулировать конфликт между Тайванем и Китаем

Миллиардер Илон Маск предложил собственное решение конфликта между Китаем и Тайванем - передать часть контроля Пекину.

Источник: Маск в интервью FT, Bloomberg, Reuters

Прямая речь: "Моя рекомендация... заключается в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня, которая будет достаточно приемлемой, но, возможно, не сделает всех счастливыми... И вполне возможно, и я думаю, вероятно, на самом деле, что они могли бы заключить соглашение, более мягкое, чем Гонконг (в 1997 году Специальный административный район Гонконг вернулся к китайскому протекторату, но с гарантией широкой автономии до 2047 года - Ред.)

Детали: В Шанхае компания Маска по производству электроавтомобилей Tesla имеет свой завод. Маск также сказал, что Пекин потребовал гарантий того, что он не будет предлагать интернет-сервис Starlink компании SpaceX в Китае.

Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предупредил о его потенциальном влиянии не только на Tesla, но и на производителя iPhone Apple Inc и экономику в целом.

Справка: Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

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