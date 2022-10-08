Маск нашел способ урегулировать конфликт между Тайванем и Китаем
Миллиардер Илон Маск предложил собственное решение конфликта между Китаем и Тайванем - передать часть контроля Пекину.
Источник: Маск в интервью FT, Bloomberg, Reuters
Прямая речь: "Моя рекомендация... заключается в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня, которая будет достаточно приемлемой, но, возможно, не сделает всех счастливыми... И вполне возможно, и я думаю, вероятно, на самом деле, что они могли бы заключить соглашение, более мягкое, чем Гонконг (в 1997 году Специальный административный район Гонконг вернулся к китайскому протекторату, но с гарантией широкой автономии до 2047 года - Ред.)
Детали: В Шанхае компания Маска по производству электроавтомобилей Tesla имеет свой завод. Маск также сказал, что Пекин потребовал гарантий того, что он не будет предлагать интернет-сервис Starlink компании SpaceX в Китае.
Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предупредил о его потенциальном влиянии не только на Tesla, но и на производителя iPhone Apple Inc и экономику в целом.
Справка: Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.
Что предшествовало:
- Ранее на этой неделе Илон Маск предложил подписчикам в Twitter опрос, в котором изложил свою позицию относительно незаконно аннексированного Россией Крыма.
- В посте Маск излагает свое видение того, как достичь "мира между Украиной и Россией" без учета реального положения вещей: "Мир между Украиной и Россией: 1) Повторные выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа. 2) Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). 3) Водоснабжение Крыма обеспечено".
- В ответ президент Владимир Зеленский затвитил свой опрос: "Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию?".