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Маск нашел способ урегулировать конфликт между Тайванем и Китаем

"Украинская правда"Суббота, 8 октября 2022, 04:20
Маск нашел способ урегулировать конфликт между Тайванем и Китаем
ФОТО: GETTY

Миллиардер Илон Маск предложил собственное решение конфликта между Китаем и Тайванем - передать часть контроля Пекину.

Источник: Маск в интервью FT, Bloomberg, Reuters

Прямая речь: "Моя рекомендация... заключается в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня, которая будет достаточно приемлемой, но, возможно, не сделает всех счастливыми... И вполне возможно, и я думаю, вероятно, на самом деле, что они могли бы заключить соглашение, более мягкое, чем Гонконг (в 1997 году Специальный административный район Гонконг вернулся к китайскому протекторату, но с гарантией широкой автономии до 2047 года - Ред.)

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Детали: В Шанхае компания Маска по производству электроавтомобилей Tesla имеет свой завод. Маск также сказал, что Пекин потребовал гарантий того, что он не будет предлагать интернет-сервис Starlink компании SpaceX в Китае.

Маск считает, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предупредил о его потенциальном влиянии не только на Tesla, но и на производителя iPhone Apple Inc и экономику в целом.

Справка: Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

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Что предшествовало:

  • Ранее на этой неделе Илон Маск предложил подписчикам в Twitter опрос, в котором изложил свою позицию относительно незаконно аннексированного Россией Крыма.
  • В посте Маск излагает свое видение того, как достичь "мира между Украиной и Россией" без учета реального положения вещей: "Мир между Украиной и Россией: 1) Повторные выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа. 2) Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). 3) Водоснабжение Крыма обеспечено".
  • В ответ президент Владимир Зеленский затвитил свой опрос: "Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию?".

Темы: МаскТайваньКитай
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