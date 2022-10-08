Оккупанты начали пускать по Крымскому мосту пассажирские поезда
Суббота, 8 октября 2022, 23:18
Российские оккупанты восстановили движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту, который был поврежден взрывом утром в субботу.
Источник: Интерфакс со ссылкой на компанию-перевозчика и Минтранс РФ
Детали: В субботу вечером первый пассажирский поезд, следующий из оккупированного Симферополя в Москву, прошел под арками Крымского моста.
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Двухэтажный поезд 28 сообщением Симферополь – Москва отправился из Симферополя в 17:10 по Москве согласно графику.
Минтранс РФ сообщил, что продажа ж/д билетов на пассажирские поезда в оккупированный Россией Крым возобновлена.
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С 18:42 началось движение грузовых поездов. В течение ночи планируется также осуществить пропуск 12 пассажирских составов, говорится в сообщении.
Предыстория:
- Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Следком РФ заявил о 3 погибших.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.
- По данным источника УП, за подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины. В то же время, в СБУ заявили, что будут комментировать свою роль или роль любого государственного органа Украины в "бавовне" после окончательной победы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал видео с горящим Крымским мостом и песней "С днем рождения, мистер президент", а вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров обнародовал остроумную картинку с HIMARS. В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает взрыв на Крымском мосту проявлением конфликта между российскими силовиками.