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Оккупанты начали пускать по Крымскому мосту пассажирские поезда

Катерина ТищенкоСуббота, 8 октября 2022, 23:18
Пожар на Крымском мосту 8 октября, фото Anadolu Agency via Getty Images

Российские оккупанты восстановили движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту, который был поврежден взрывом утром в субботу.

Источник: Интерфакс со ссылкой на компанию-перевозчика и Минтранс РФ

Детали: В субботу вечером первый пассажирский поезд, следующий из оккупированного Симферополя в Москву, прошел под арками Крымского моста.

Двухэтажный поезд 28 сообщением Симферополь – Москва отправился из Симферополя в 17:10 по Москве согласно графику.

Минтранс РФ сообщил, что продажа ж/д билетов на пассажирские поезда в оккупированный Россией Крым возобновлена.

С 18:42 началось движение грузовых поездов. В течение ночи планируется также осуществить пропуск 12 пассажирских составов, говорится в сообщении.

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Предыстория:

  • Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Следком РФ заявил о 3 погибших.
  • Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов. 
  • По данным источника УП, за подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины. В то же время, в СБУ заявили, что будут комментировать свою роль или роль любого государственного органа Украины в "бавовне" после окончательной победы.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал видео с горящим Крымским мостом и песней "С днем рождения, мистер президент", а вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров обнародовал остроумную картинку с HIMARS. В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает взрыв на Крымском мосту проявлением конфликта между российскими силовиками.

Темы: КрымКерченский мостРосcияжелезная дорога
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