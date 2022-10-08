Оккупанты начали пускать по Крымскому мосту пассажирские поезда

Российские оккупанты восстановили движение грузовых и пассажирских поездов по Крымскому мосту, который был поврежден взрывом утром в субботу.

Источник: Интерфакс со ссылкой на компанию-перевозчика и Минтранс РФ

Детали: В субботу вечером первый пассажирский поезд, следующий из оккупированного Симферополя в Москву, прошел под арками Крымского моста.

Реклама:

Двухэтажный поезд 28 сообщением Симферополь – Москва отправился из Симферополя в 17:10 по Москве согласно графику.

Минтранс РФ сообщил, что продажа ж/д билетов на пассажирские поезда в оккупированный Россией Крым возобновлена.

ВИДЕО ДНЯ

С 18:42 началось движение грузовых поездов. В течение ночи планируется также осуществить пропуск 12 пассажирских составов, говорится в сообщении.

Предыстория: