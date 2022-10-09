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Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии

"Украинская правда"Воскресенье, 9 октября 2022, 04:22
Германия передаст Украине 100 танков из Греции и Словакии
ФОТО: GETTY

Германия объявила о новых поставках оружия для Украины - в частности системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

Источник: министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Литву, которую цитирует CNN

Детали: Германия также создаст новую бронепехотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

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Прямая речь: "Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО - одна из таких отраслей, где необходимо действовать".

Что предшествовало: Ламбрехт в субботу прибыла в Литву для встречи с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, чтобы обсудить совместные военные учения и усиление контингента НАТО.

Напомним:

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  • В конце сентября стало известно, что Германия передаст Украине четыре системы ПВО IRIS-T, которых нет на вооружении Бундесвера. Готовятся к передаче 30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и 24 пулемета MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин.
  • Также немецкое правительство готовится передать 10 мостовых систем, три средние мостовые системы и 90 большегрузных прицепов для перевозки тяжелого вооружения.

Темы: ГрецияСловакияГерманияоружие
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