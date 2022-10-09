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Оккупанты потеряли еще почти полтысячи воинов и вертолет

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 октября 2022, 10:42
фото генштаба

Российские оккупационные войска потеряли 440 оккупантов и вертолет в течение 8 октября, сообщает Генштаб.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.10:

  • личного состава - около 62500 (+440) человек ликвидировано,
  • танков - 2486 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 5133 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 1477 (+18) ед,
  • РСЗО - 348 (+3) ед,
  • средства ПВО - 180 (+0) ед,
  • самолетов - 266 (+0) ед,
  • вертолетов - 235 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1086 (+7),
  • крылатые ракеты - 247 (+1),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3890 (+15) ед,
  • специальная техника - 136 (+0).

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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