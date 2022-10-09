Оккупанты потеряли еще почти полтысячи воинов и вертолет
Воскресенье, 9 октября 2022, 10:42
Российские оккупационные войска потеряли 440 оккупантов и вертолет в течение 8 октября, сообщает Генштаб.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.10:
- личного состава - около 62500 (+440) человек ликвидировано,
- танков - 2486 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 5133 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 1477 (+18) ед,
- РСЗО - 348 (+3) ед,
- средства ПВО - 180 (+0) ед,
- самолетов - 266 (+0) ед,
- вертолетов - 235 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1086 (+7),
- крылатые ракеты - 247 (+1),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3890 (+15) ед,
- специальная техника - 136 (+0).
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