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Окупанти втратили ще майже пів тисячі вояк і гелікоптер

Роман ПетренкоНеділя, 9 жовтня 2022, 10:42
фото генштабу

Російські окупаційні війська втратили 440 окупантів та гелікоптер протягом 8 жовтня, повідомляє Генштаб.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10:

  • особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2486 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од,
  • артилерійських систем – 1477 (+18) од,
  • РСЗВ – 348 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 180 (+0) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 235 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 247 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

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Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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