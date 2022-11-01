Взрывы в Севастополе: США следят за ситуацией – Пентагон

Соединенные Штаты следят за ситуацией со взрывами в акватории оккупированного Россией Севастополя.

Источник: высокопоставленный представитель Пентагона, цитирует CNN

Прямая речь: "По нашей оценке, там были взрывы, но я не буду делиться оценкой ущерба, а также не буду предоставлять любую другую информацию о том, что могло вызвать эти взрывы".

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Детали: США "отслеживают сообщения о вероятном нападении на корабли российского флота в Севастополе" и подтвердили, что там "были взрывы", – заявил чиновник.

Представитель Пентагона добавил, что Россия "продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины, в том числе по ее энергосистеме, что привело к масштабным отключениям электроэнергии".

Что предшествовало: Российское Минобороны сообщило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь и повредили корабль.