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Зеленский наградил государственными наградами еще более 400 военных

Ольга ГлущенкоВторник, 1 ноября 2022, 03:11
Зеленский наградил государственными наградами еще более 400 военных
иллюстративное фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 406 военных.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Подписал сегодня три указа о награждении наших воинов. 406 бойцов Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами.

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Хочу отдельно поблагодарить бойцов подразделений Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи в Донецкой области. Выполняют их точно и эффективно. Умело защищают позиции и ощутимо давят на рашистов. Спасибо вам, ребята, за это!"

Темы: ЗеленскийнаградыВооруженные силы
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