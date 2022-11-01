Зеленский наградил государственными наградами еще более 400 военных
Вторник, 1 ноября 2022, 03:11
Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 406 военных.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Подписал сегодня три указа о награждении наших воинов. 406 бойцов Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами.
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Хочу отдельно поблагодарить бойцов подразделений Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи в Донецкой области. Выполняют их точно и эффективно. Умело защищают позиции и ощутимо давят на рашистов. Спасибо вам, ребята, за это!"