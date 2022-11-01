Кинг заявил, что $20 за галочку в Twitter – это обдираловка, Маск предлагает $8
Американский писатель Стивен Кинг считает, что 20 долларов за месячную верификацию Twitter, о чем накануне заявил новый владелец соцсети Илон Маск, – это слишком дорого, Маск на это ответил, что надо как-то оплачивать счета, начал торговаться и предложил 8 долларов.
Источник: Кинг в Twitter
Прямая речь Кинга: "20 долларов в месяц, чтобы сохранить мой голубой чек? К черту, пусть они мне платят. Если это введут, я обанкрочусь".
$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.— Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022
Детали: В комментарии к писателю пришел Маск и отметил, что им надо как-то оплачивать счета.
Прямая речь Маска: "Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?"
Детали: Новый владелец соцсети также добавил, что прежде чем платная верификация будет реализована, он предоставит обоснование "в более длинной форме". А сейчас может сказать, что это единственный способ победить ботов и троллей.
Предыстория:
- Ранее СМИ сообщали, что новый владелец Twitter Илон Маск поставил сотрудникам ультиматум: уложиться в срок введения платной верификации в Twitter или быть готовыми к увольнению.
- Директива заключается в том, чтобы изменить Twitter Blue, необязательную подписку стоимостью 4,99 долларов в месяц, которая разблокирует дополнительные функции, на более дорогую подписку, которая также проверяет пользователей. Отмечалось, что Twitter планирует взимать 19,99 долларов за новую подписку Twitter Blue.