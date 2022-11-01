Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кинг заявил, что $20 за галочку в Twitter – это обдираловка, Маск предлагает $8

Ирина БалачукВторник, 1 ноября 2022, 07:36
Кинг заявил, что $20 за галочку в Twitter – это обдираловка, Маск предлагает $8
Стивен Кинг. Фото gettyimages

Американский писатель Стивен Кинг считает, что 20 долларов за месячную верификацию Twitter, о чем накануне заявил новый владелец соцсети Илон Маск, – это слишком дорого, Маск на это ответил, что надо как-то оплачивать счета, начал торговаться и предложил 8 долларов.

Источник: Кинг в Twitter

Прямая речь Кинга: "20 долларов в месяц, чтобы сохранить мой голубой чек? К черту, пусть они мне платят. Если это введут, я обанкрочусь".

Реклама:

Детали: В комментарии к писателю пришел Маск и отметил, что им надо как-то оплачивать счета.

Прямая речь Маска: "Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?" 

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Новый владелец соцсети также добавил, что прежде чем платная верификация будет реализована, он предоставит обоснование "в более длинной форме". А сейчас может сказать, что это единственный способ победить ботов и троллей. 

 

Предыстория: 

  • Ранее СМИ сообщали, что новый владелец Twitter Илон Маск поставил сотрудникам ультиматум: уложиться в срок введения платной верификации в Twitter или быть готовыми к увольнению.
  • Директива заключается в том, чтобы изменить Twitter Blue, необязательную подписку стоимостью 4,99 долларов в месяц, которая разблокирует дополнительные функции, на более дорогую подписку, которая также проверяет пользователей. Отмечалось, что Twitter планирует взимать 19,99 долларов за новую подписку Twitter Blue.

Темы: соцсетиМаск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
соцсети
Meta планирует запустить веб-версию Threads в начале этой недели – WSJ
Маск говорит, что функцию блокировки удалят из X
Нокаут телевидению: как социальные сети удерживают первенство в поставке новостей украинцам
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: