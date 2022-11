Кинг заявил, что $20 за галочку в Twitter – это обдираловка, Маск предлагает $8

Американский писатель Стивен Кинг считает, что 20 долларов за месячную верификацию Twitter, о чем накануне заявил новый владелец соцсети Илон Маск, – это слишком дорого, Маск на это ответил, что надо как-то оплачивать счета, начал торговаться и предложил 8 долларов.

Источник: Кинг в Twitter

Прямая речь Кинга: "20 долларов в месяц, чтобы сохранить мой голубой чек? К черту, пусть они мне платят. Если это введут, я обанкрочусь".

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.