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Кинг заявил, что $20 за галочку в Twitter – это обдираловка, Маск предлагает $8

Ирина БалачукВторник, 1 ноября 2022, 08:36
Стивен Кинг. Фото gettyimages

Американский писатель Стивен Кинг считает, что 20 долларов за месячную верификацию Twitter, о чем накануне заявил новый владелец соцсети Илон Маск, – это слишком дорого, Маск на это ответил, что надо как-то оплачивать счета, начал торговаться и предложил 8 долларов.

Источник: Кинг в Twitter

Прямая речь Кинга: "20 долларов в месяц, чтобы сохранить мой голубой чек? К черту, пусть они мне платят. Если это введут, я обанкрочусь".

Детали: В комментарии к писателю пришел Маск и отметил, что им надо как-то оплачивать счета.

Прямая речь Маска: "Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?" 

Детали: Новый владелец соцсети также добавил, что прежде чем платная верификация будет реализована, он предоставит обоснование "в более длинной форме". А сейчас может сказать, что это единственный способ победить ботов и троллей. 

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Предыстория: 

  • Ранее СМИ сообщали, что новый владелец Twitter Илон Маск поставил сотрудникам ультиматум: уложиться в срок введения платной верификации в Twitter или быть готовыми к увольнению.
  • Директива заключается в том, чтобы изменить Twitter Blue, необязательную подписку стоимостью 4,99 долларов в месяц, которая разблокирует дополнительные функции, на более дорогую подписку, которая также проверяет пользователей. Отмечалось, что Twitter планирует взимать 19,99 долларов за новую подписку Twitter Blue.

Темы: соцсетиМаск
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