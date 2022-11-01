Кинг заявил, что $20 за галочку в Twitter – это обдираловка, Маск предлагает $8

Американский писатель Стивен Кинг считает, что 20 долларов за месячную верификацию Twitter, о чем накануне заявил новый владелец соцсети Илон Маск, – это слишком дорого, Маск на это ответил, что надо как-то оплачивать счета, начал торговаться и предложил 8 долларов.

Источник: Кинг в Twitter

Прямая речь Кинга: "20 долларов в месяц, чтобы сохранить мой голубой чек? К черту, пусть они мне платят. Если это введут, я обанкрочусь".

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$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

Детали: В комментарии к писателю пришел Маск и отметил, что им надо как-то оплачивать счета.

Прямая речь Маска: "Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?"

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Детали: Новый владелец соцсети также добавил, что прежде чем платная верификация будет реализована, он предоставит обоснование "в более длинной форме". А сейчас может сказать, что это единственный способ победить ботов и троллей.

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