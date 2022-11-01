Оккупантка рассказала, что ее бросили свои истекать кровью на поле боя – СБУ 

Служба безопасности опубликовала видео с допросом пленной россиянки, которая рассказала, что ее оставили оккупанты истекать кровью на поле боя.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что женщина добровольцем пошла на войну в Украину и в первом же бою их штурмовую бригаду разбили ВСУ, а россияне оставили фельдшера истекать кровью на поле боя.

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Ее, без сознания от потери крови, нашли украинские бойцы. Они оказали российскому медику первую помощь.

Прямая речь: "Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтобы хоть как-то забросили аптечку, потому что пепешки закончились (комплекты под первую медицинскую помощь, - ред.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет... Но уже пришло понимание, что за нами не придут".

Детали: СБУ рекомендует мобилизованным россиянам и другим оккупантам, которые оказались в Украине, сдаваться в плен.

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Позвонив по телефонам: +380665803498, +380931192984, можно узнать, как сдаться в плен.

Информация о том, что женщина по имени Анна Бабицкая из Воронежа попала в плен появилась 12 октября. Она заявила, что пошла воевать, чтобы не мобилизовали мужа. При этом последняя запись в блокноте: "иду еб...ить ук...р..в".