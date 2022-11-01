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Окупантка розповіла, що її кинули свої стікати кров’ю на полі бою – СБУ 

Альона Мазуренко Вівторок, 1 листопада 2022, 12:44
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Служба безпеки опублікувала відео із допитом полоненої росіянки, яка розповіла, що її залишили окупанти стікати кров’ю на полі бою.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Відзначається, що жінка добровольцем пішла на війну в Україну і в першому ж бою їхню штурмову бригаду розбили ЗСУ, а росіяни залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою.

Її, непритомну від втрати крові, знайшли українські бійці. Вони надали російській медикині першу допомогу.

Пряма мова: "Обіцяли, що таки заберуть... Я стала просити, щоб хоч якось закинули аптечку, тому що пепешки закінчилися (комплекти під першу медичну допомогу, - ред.), а кровотеча не зупинялася ні в мене, ні в хлопців. Сподівалися, що евакуація таки буде... Але вже прийшло розуміння, що за нами не прийдуть".

Деталі: СБУ рекомендує мобілізованим росіянам та іншим окупантам, які опинилися в Україні, здаватися в полон.

ВІДЕО ДНЯ

Зателефонувавши за номерами: +380665803498, +380931192984, можна дізнатися, як здатися в полон.

Інформація про те, що жінка на ім'я Анна Бабіцька з Воронежа потрапила в полон з'явилася 12 жовтня. Вона заявила, що пішла воювати, щоб не мобілізували чоловіка. При цьому останній запис у блокноті: "йду єб...ить ук..р..в".

Теми: СБУполоненіРосіявійна
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