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Кулеба: российские удары по гражданской инфраструктуре - это часть геноцидной войны РФ

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 16:45

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что есть формальные основания считать российские атаки против украинской гражданской инфраструктуры составляющей геноцида.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его видеообращении 1 ноября.

Кулеба отметил, что обстрелы объектов, которые обеспечивают свет и тепло для украинцев, системно повторяются, а РФ совсем не скрывает цель таких действий. 

"Их чиновники, телеведущие открыто признают, что их цель - "заморозить" украинские города... Умышленные российские удары против гражданской критической инфраструктуры Украины - это военные преступления. Учитывая их системность, и комментарии, которыми это сопровождают российская пропаганда и чиновники, эти удары нужно считать частью геноцида украинского народа. Конвенция о геноциде 1948 года четко на это указывает: умышленное влияние на условия проживания определенной группы с расчетом на ее физическое уничтожение, части или всей - это геноцид", - подчеркнул министр

Он отметил, что в РФ, очевидно, до сих пор не поняли, что такой террор только укрепляет волю украинцев к сопротивлению.

Напомним, также МИД Украины после очередных ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре призвал исключить РФ из G20.

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Темы: РосcияУкраинавойнаКулеба Дмитрий
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