Кулеба: российские удары по гражданской инфраструктуре - это часть геноцидной войны РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что есть формальные основания считать российские атаки против украинской гражданской инфраструктуры составляющей геноцида.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его видеообращении 1 ноября.
Кулеба отметил, что обстрелы объектов, которые обеспечивают свет и тепло для украинцев, системно повторяются, а РФ совсем не скрывает цель таких действий.
"Их чиновники, телеведущие открыто признают, что их цель - "заморозить" украинские города... Умышленные российские удары против гражданской критической инфраструктуры Украины - это военные преступления. Учитывая их системность, и комментарии, которыми это сопровождают российская пропаганда и чиновники, эти удары нужно считать частью геноцида украинского народа. Конвенция о геноциде 1948 года четко на это указывает: умышленное влияние на условия проживания определенной группы с расчетом на ее физическое уничтожение, части или всей - это геноцид", - подчеркнул министр
Он отметил, что в РФ, очевидно, до сих пор не поняли, что такой террор только укрепляет волю украинцев к сопротивлению.
Напомним, также МИД Украины после очередных ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре призвал исключить РФ из G20.