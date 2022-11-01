ГУР: На ЗАЭС аннулируют украинские пропуска и поставили на крыше средства РЭБ

Оккупанты предупредили работников Запорожской АЭС об аннулировании пропусков украинского образца и установили на крыше энергоблока военное оборудование.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР)

Дословно ГУР: "Оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской атомной электростанции, что до 2 ноября они должны определиться относительно подписания или отказа от контракта с "Росатомом". Остальным работникам ЗАЭС выставлен срок – до 1 декабря.

Сообщается, что в ближайшее время будут аннулированы пропуска на станцию украинского образца. Сейчас инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления)".

Детали: Тем временем в Энергодар прибыли так называемые "кадыровцы", которые патрулируют группами по 15-20 человек.

Связь в городе практически отсутствует.

Перемещаться по городу целесообразно с 09:00 до 15:00. После 15:00 возрастает вероятность попасть под фильтрационные мероприятия.

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На крыше пятого энергоблока установлено оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки.

В промышленной зоне ЗАЭС размещена очередная смена оккупантов.

Командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах выехавших местных жителей.