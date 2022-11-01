Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР: На ЗАЭС аннулируют украинские пропуска и поставили на крыше средства РЭБ

Елена РощинаВторник, 1 ноября 2022, 18:44
ГУР: На ЗАЭС аннулируют украинские пропуска и поставили на крыше средства РЭБ
ЗАЭС, фото с сайта ГУР

Оккупанты предупредили работников Запорожской АЭС об аннулировании пропусков украинского образца и установили на крыше энергоблока военное оборудование.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР)

Дословно ГУР: "Оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской атомной электростанции, что до 2 ноября они должны определиться относительно подписания или отказа от контракта с "Росатомом". Остальным работникам ЗАЭС выставлен срок – до 1 декабря. 

Реклама:

Сообщается, что в ближайшее время будут аннулированы пропуска на станцию украинского образца. Сейчас инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления)".

Детали: Тем временем в Энергодар прибыли так называемые "кадыровцы", которые патрулируют группами по 15-20 человек. 

Связь в городе практически отсутствует.

ВИДЕО ДНЯ

Перемещаться по городу целесообразно с 09:00 до 15:00. После 15:00 возрастает вероятность попасть под фильтрационные мероприятия.

На крыше пятого энергоблока установлено оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки. 

В промышленной зоне ЗАЭС размещена очередная смена оккупантов. 

Командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах выехавших местных жителей.

Темы: ЗАЭСЭнергодароккупацияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
ЗАЭС
Украинские саперы обезвредили 5 российских мин на пути МАГАТЭ
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
Последние новости
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
Все новости...
Реклама: