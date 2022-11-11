С арбузом и среди сотен украинцев: Боец ССО поделился щемящим видео из центра Херсона
Командование Сил специальных операций опубликовало щемящее видео с центра Херсона и сотнями украинцев, которые вышли в центр города с государственными флагами.
Источник: ССО
Прямая речь: "Трогательная и радостная встреча: воины ССО Украины в освобожденном Херсоне.
Эмоции украинцев, которые мужественно ждали деоккупации города и сегодня встречают своих защитников - невероятные".
Этому предшестовало: 11 ноября Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра, не понеся при этом никаких потерь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область, несмотря на решения военных, "остается частью РФ, здесь нет и не может быть никаких изменений".
Тем временем защитников Украины радостно встречают в освобожденных селах Херсонской области и ждут в самом Херсоне.
Предыстория:
- С конца октября под натиском ВСУ оккупанты перевозили свою оккупационную администрацию из Херсона на левый берег Днепра в Херсонской области, а также прибегли к депортации местных жителей.
- 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон, однако украинские власти убеждены, что в областном центре сохраняется значительная группировка российских военных и Россия не сдаст город без боя.
- 10 ноября стало известно, что российские оккупационные войска, отступая из Херсона, минируют все, что могут, а также подрывают критическую инфраструктуру, включая котельные, вышки связи и Антоновский мост.
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