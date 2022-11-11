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С арбузом и среди сотен украинцев: Боец ССО поделился щемящим видео из центра Херсона

Алена МазуренкоПятница, 11 ноября 2022, 17:49
С арбузом и среди сотен украинцев: Боец ССО поделился щемящим видео из центра Херсона
скриншот

Командование Сил специальных операций опубликовало щемящее видео с центра Херсона и сотнями украинцев, которые вышли в центр города с государственными флагами.

Источник: ССО

Прямая речь: "Трогательная и радостная встреча: воины ССО Украины в освобожденном Херсоне.

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Эмоции украинцев, которые мужественно ждали деоккупации города и сегодня встречают своих защитников - невероятные".

Этому предшестовало: 11 ноября Министерство обороны России заявило, что все оккупационные войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра, не понеся при этом никаких потерь.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область, несмотря на решения военных, "остается частью РФ, здесь нет и не может быть никаких изменений".

Тем временем защитников Украины радостно встречают в освобожденных селах Херсонской области и ждут в самом Херсоне.

Предыстория:

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Темы: ХерсоноккупациявойнаССО
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