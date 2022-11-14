Лидеры США и Китая встретились на Бали перед саммитом G20

Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин встретились на Бали на полях саммита G20.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Байден и Си Цзиньпин пожали друг другу руки в отеле в понедельник перед их первой личной встречей с момента вступления Байдена в должность.

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BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/5LMD7NXTK1 pic.twitter.com/6pgU5rKXHY — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 14, 2022

"Рад вас видеть", - сказал Байден Си перед тем, как они присоединились к официальным лицам США и Китая. Обе стороны сидели за длинными столами для переговоров.

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"На мой взгляд, мы разделяем ответственность - показать, что Китай и Соединенные Штаты могут справиться с нашими разногласиями, предотвратить конкуренцию от конфликта и найти пути для лучшего сотрудничества", - сказал Байден, начиная переговоры.

Си Цзиньпин сказал, что обе стороны "должны найти правильное направление" и "поднять отношения".

"На данный момент китайско-американские отношения находятся в такой ситуации, что мы все очень заботимся о них, потому что это фундаментальный интерес наших двух стран и народов, и это то, чего ожидает от нас международное сообщество", - сказал он.

Ожидается, что переговоры лидеров Китая и США продлятся не менее двух часов, после чего Байден планирует провести пресс-конференцию.