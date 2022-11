Лидеры США и Китая встретились на Бали перед саммитом G20

Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин встретились на Бали на полях саммита G20.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Байден и Си Цзиньпин пожали друг другу руки в отеле в понедельник перед их первой личной встречей с момента вступления Байдена в должность.

BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/5LMD7NXTK1 pic.twitter.com/6pgU5rKXHY