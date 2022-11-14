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Лидеры США и Китая встретились на Бали перед саммитом G20

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 12:51

Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин встретились на Бали на полях саммита G20.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Байден и Си Цзиньпин пожали друг другу руки в отеле в понедельник перед их первой личной встречей с момента вступления Байдена в должность.

"Рад вас видеть", - сказал Байден Си перед тем, как они присоединились к официальным лицам США и Китая. Обе стороны сидели за длинными столами для переговоров.

"На мой взгляд, мы разделяем ответственность - показать, что Китай и Соединенные Штаты могут справиться с нашими разногласиями, предотвратить конкуренцию от конфликта и найти пути для лучшего сотрудничества", - сказал Байден, начиная переговоры.

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Си Цзиньпин сказал, что обе стороны "должны найти правильное направление" и "поднять отношения".

"На данный момент китайско-американские отношения находятся в такой ситуации, что мы все очень заботимся о них, потому что это фундаментальный интерес наших двух стран и народов, и это то, чего ожидает от нас международное сообщество", - сказал он.

Ожидается, что переговоры лидеров Китая и США продлятся не менее двух часов, после чего Байден планирует провести пресс-конференцию.

Темы: БайденКитай
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