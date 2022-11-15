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НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского

Валентина РоманенкоВторник, 15 ноября 2022, 10:48
НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского
Александр Грановский. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает бывшего нардепа Александра Грановского в деле о многомиллионной коррупционной схеме на "Одесском припортовом заводе".

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "НАБУ разыскивает бывшего народного депутата Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству)".

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Детали: Грановский объявлен в международный розыск.

Что предшествовало: 21 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили Грановскому о подозрении по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 УК Украины.

По данным следствия, Грановский организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

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В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям "ОПЗ".

Предыстория:

  • Грановского во время президентства Петра Порошенко называли "куратором президента в судах и прокуратуре". Журналисты неоднократно снимали его встречи с судьями и прокурорами.
  • В ноябре 2015 года на ОПЗ проводили обыск в рамках расследования дела о коррупции при продаже заводом британской компании Newscope Estates Limited карбамида на 1,63 млрд гривен с 5% скидкой. Тогда у члена правления Одесского припортового завода Ольги Ткаченко, которую связывают с нардепом БПП Александром Грановским, изъяили телефон.
  • В мае 2016 года Соломенский суд Киева запретил НАБУ использовать Viber-переписку Ткаченко как доказательство в уголовном производстве.
  • В сентябре 2016 года Грановский заявлял, что не заинтересован в "Одесском припортовом заводе" и не имеет влияния на его деятельность.

Читайте также интервью УП с Грановским от 2018 года: Александр Грановский: У нас с президентом не такие отношения, чтобы он говорил "Саша, сделай"

Темы: ГрановскийНАБУ
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