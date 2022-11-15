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НАБУ оголосило в розшук екснардепа Грановського

Валентина РоманенкоВівторок, 15 листопада 2022, 11:48
Олександр Грановський. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього нардепа Олександра Грановського в справі багатомільйонної корупційної схеми на "Одеському припортовому заводі".

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)".

Деталі: Грановського оголосили в міжнародний розшук.

Що передувало: 21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили Грановському про підозру за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України.

За даними слідства, Грановський організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Грановського під час президентства Петра Порошенка називали "куратором президента в судах та прокуратурі". Журналісти неодноразово фільмували його зустрічі із суддями та прокурорами.
  • У листопаді 2015 року на ОПЗ проводили обшук у рамках розслідування справи про корупцію при продажі заводом британській компанії Newscope Estates Limited карбаміду на 1,63 млрд гривень із 5% знижкою. Тоді у члена правління Одеського припортового заводу Ольги Ткаченко, яку пов'язують із нардепом БПП Олександром Грановським, вилучили телефон.
  • У травні 2016 року Солом'янський суд Києва заборонив НАБУ використовувати Viber-переписку Ткаченко як доказ у кримінальному провадженні.
  • У вересні 2016 року Грановський заявляв, що не зацікавлений в "Одеському припортовому заводі" і не має впливу на його діяльність.

Читайте також інтерв'ю УП з Грановським від 2018 року: Олександр Грановський: У нас з президентом не такі стосунки, щоб він казав "Саша, зроби"

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Теми: ГрановськийНАБУ
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