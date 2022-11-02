ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры

ООН подтвердила, что "зерновая инициатива" будет продолжена 3 ноября, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Источник: Кубраков в Twitter

#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from ⁦@UN⁩ . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl Реклама: November 1, 2022

Прямая речь: "В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с аграрной продукцией через "зерновой коридор". Получили подтверждение от ООН".

Детали: Министр добавил, что в Босфоре 2 ноября пройдут проверки судов.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: