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ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры

Станислав ПогориловСреда, 2 ноября 2022, 01:05
Фото: Twitter Кубракова

ООН подтвердила, что "зерновая инициатива" будет продолжена 3 ноября, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Источник: Кубраков в Twitter

Прямая речь: "В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с аграрной продукцией через "зерновой коридор". Получили подтверждение от ООН".

Детали: Министр добавил, что в Босфоре 2 ноября пройдут проверки судов.

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 ноября сообщалось, что Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду, 2 ноября.
  • Позднее Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления Россией приостановления участия в ней.

Темы: зерноУкраинавойнаРосcия
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