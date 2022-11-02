ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры
Среда, 2 ноября 2022, 01:05
ООН подтвердила, что "зерновая инициатива" будет продолжена 3 ноября, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Источник: Кубраков в Twitter
#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from @UN . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 1, 2022
Прямая речь: "В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с аграрной продукцией через "зерновой коридор". Получили подтверждение от ООН".
Детали: Министр добавил, что в Босфоре 2 ноября пройдут проверки судов.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 1 ноября сообщалось, что Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду, 2 ноября.
- Позднее Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления Россией приостановления участия в ней.