ООН підтвердила прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада – Мінінфраструктури
Середа, 2 листопада 2022, 00:05
ООН підтвердила, що "зернова ініціатива" буде продовжена 3 листопада, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Джерело: Кубраков у Twitter
#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from @UN . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVlРеклама:— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 1, 2022
Пряма мова: "У четвер, 3 листопада, очікується проходження 8 суден з аграрною продукцією через "зерновий коридор". Отримали підтвердження від ООН".
Деталі: Міністр додав, що у Босфорі 2 листопада пройдуть перевірки суден.
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Що було раніше:
- 1 листопала повідомлялось, що Україна, Туреччина й Організація Об’єднаних Націй вирішили призупинити дію "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи на середу, 2 листопада.
- Пізніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Анкара продовжить виконувати Чорноморську зернову ініціативу так само, як і робила це до оголошення Росією призупинення участі в ній.