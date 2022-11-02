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ООН підтвердила прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада – Мінінфраструктури

Станіслав ПогоріловСереда, 2 листопада 2022, 01:05
Фото: Twitter Кубракова

ООН підтвердила, що "зернова ініціатива" буде продовжена 3 листопада, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Джерело: Кубраков у Twitter

Пряма мова: "У четвер, 3 листопада, очікується проходження 8 суден з аграрною продукцією через "зерновий коридор". Отримали підтвердження від ООН".

Деталі: Міністр додав, що у Босфорі 2 листопада пройдуть перевірки суден.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 листопала повідомлялось, що Україна, Туреччина й Організація Об’єднаних Націй вирішили призупинити дію "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи на середу, 2 листопада.
  • Пізніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Анкара продовжить виконувати Чорноморську зернову ініціативу так само, як і робила це до оголошення Росією призупинення участі в ній.

Теми: зерноУкраїнавійнаРосія
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