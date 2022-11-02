ООН підтвердила прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада – Мінінфраструктури

ООН підтвердила, що "зернова ініціатива" буде продовжена 3 листопада, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Джерело: Кубраков у Twitter

#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from ⁦@UN⁩ . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 1, 2022

Пряма мова: "У четвер, 3 листопада, очікується проходження 8 суден з аграрною продукцією через "зерновий коридор". Отримали підтвердження від ООН".

Деталі: Міністр додав, що у Босфорі 2 листопада пройдуть перевірки суден.

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