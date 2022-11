ООН підтвердила прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада – Мінінфраструктури

ООН підтвердила, що "зернова ініціатива" буде продовжена 3 листопада, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Джерело: Кубраков у Twitter

#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from ⁦@UN⁩ . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl