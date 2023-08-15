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Решение об участии украинских спортсменов в Олимпиаде в Париже еще не приняли – Гутцайт

Алена МазуренкоВторник, 15 августа 2023, 11:31
Решение об участии украинских спортсменов в Олимпиаде в Париже еще не приняли – Гутцайт
Гутцайт фото: НОК

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что окончательное решение относительно участия украинских спортсменов в Олимпиаде в Париже вместе со спортсменами из России и Беларуси пока не принято.

Источник: пресс-служба НОК

Дословно: "Сейчас Международный олимпийский комитет официально не пригласил Россию и Беларусь принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Решение о том, позволят ли там спортсменам из этих двух стран соревноваться под нейтральным флагом, пока не принято.

Национальный олимпийский комитет Украины продолжает консультации с субъектами олимпийского движения по вопросу участия сборной команды Украины в Олимпийских играх при условии допуска к ним представителей из стран-агрессорок.

Мы работаем над тем, чтобы учесть все возможные аспекты этой беспрецедентной ситуации. Окончательное решение будет принято, когда все соответствующие факторы будут рассмотрены".

Детали: В НОК отмечают, что сейчас украинские спортсмены участвуют в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм только при условии участия спортсменов из вышеупомянутых стран, допущенных международными федерациями как индивидуальных нейтральных атлетов и соблюдая строгие условия нейтралитета, установленных каждой из них.

Многие международные федерации придерживаются позиции недопуска к соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси, и НОК Украины поддерживает эту позицию.

В НОК отметили, что мир в Украине не подлежит обсуждению, и Олимпийские игры не должны быть платформой для отбеливания или легитимизации действий, которые полностью противоречат олимпийским ценностям и принципам.

Там также добавили, что об официальной позиции, принятых решениях и действиях по этому вопросу НОК Украины сообщит на своих официальных веб-ресурсах.

Предыстория:

  • Ранее Гутцайт заявил, что Украина готова участвовать в Олимпийских играх в Париже следующим летом, даже если там будут спортсмены из России и Беларуси под нейтральным флагом.
  • При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска к ним России и Беларуси.
  • Международный олимпийский комитет не прислал России и Беларуси приглашение на участие в Олимпиаде-2024
  • Мэр Парижа не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 2024.

Темы: НОКОлимпиадавойнаФранция
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