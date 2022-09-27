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В Казахстан за неделю сбежали почти 100 тысяч россиян

Ирина БалачукВторник, 27 сентября 2022, 18:55
Машины на границе Казахстана и России. Фото 27new.revistadeletras.net

С 21 сентября в Казахстан въехали порядка 98 тысяч граждан России, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД республики Аслана Аталыкова

Прямая речь Аталыкова: "На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы: порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина".

Детали: Куда выехали россияне из Казахстана, издание не уточнило.

Ранее 27 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России".

По его словам, Казахстан проведет переговоры с Россией по этому вопросу и будет решать "эту проблему" в интересах республики.

Министр национальной экономики республики Алибек Куантыров в кулуарах правительства в беседе с журналистами выразил мнение, что увеличение потока приезжающих россиян ­– временное явление. По его словам, большинство из них уедут из Казахстана в третьи страны.

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Темы: КазахстанРосcиямобилизация
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