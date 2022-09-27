В Казахстан за неделю сбежали почти 100 тысяч россиян
С 21 сентября в Казахстан въехали порядка 98 тысяч граждан России, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД республики Аслана Аталыкова
Прямая речь Аталыкова: "На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы: порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина".
Детали: Куда выехали россияне из Казахстана, издание не уточнило.
Ранее 27 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России".
По его словам, Казахстан проведет переговоры с Россией по этому вопросу и будет решать "эту проблему" в интересах республики.
Министр национальной экономики республики Алибек Куантыров в кулуарах правительства в беседе с журналистами выразил мнение, что увеличение потока приезжающих россиян – временное явление. По его словам, большинство из них уедут из Казахстана в третьи страны.
Предыстория:
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Сообщалось, что в России планируют призвать 300 тысяч резервистов.
- Сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван, а цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.
- Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
- Cообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу.
- 27 сентября издание "Медиазона" сообщило, что пятерых россиян, ехавших из Петербурга на поезде в Беларусь, не выпустили из страны из-за закона "о мобилизации".
- Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что власти будут вынуждены выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в международный розыск.
- Минобороны России заявило, что не планирует ловить уклонистов, которые поспешно бежали из РФ после объявления частичной мобилизации.
- Вместе с тем оперативная группа по призыву в РФ начала выдавать повестки военнообязанным россиянам прямо на границе с Грузией.