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"Европейская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 21:52
Пекка Хаависто, скриншот

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что наличие у России ядерного оружия не означает, что она выиграет войну в Украине.

Об этом он сказал в интервью "Европейская правда".

"Да, Россия - ядерная держава. Но если посмотреть в прошлое, там было много войн, в которых участвовали ядерные государства - и эти ядерные государства не выходили из них победителями. Достаточно вспомнить ту же Вьетнамскую войну Поэтому это не записано на судьбе, что вы точно проиграете, если воюете с ядерной державой. Ядерная держава не всегда говорит последнее слово в конфликте", - сказал Хаависто.

При этом он отметил, что война в Украине - это особая ситуация, в которой Запад, включая несколько ядерных держав, выступает против России.

"Пока ядерное оружие существует - ядерная эскалация возможна. Конечно, при этом государства имеют свои ядерные доктрины и воздерживаются от использования ядерных мощностей и угроз ядерным оружием, но мы не можем исключить также и ядерной войны. И это одна из важных задач человечества - пытаться избежать ядерной эскалации, ведь в ядерной войне победителей не будет.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что не видит препятствий для обучения в стране украинских военных.

17 ноября стало известно, что Финляндия передаст Украине очередной пакет оборонного оборудования на сумму 55,6 млн евро.

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Общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 160,4 млн евро.

Темы: ФинляндиявойнаРосcия
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