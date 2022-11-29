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"Европейская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 20:52
Пекка Хаависто, скриншот

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что наличие у России ядерного оружия не означает, что она выиграет войну в Украине.

Об этом он сказал в интервью "Европейская правда".

"Да, Россия - ядерная держава. Но если посмотреть в прошлое, там было много войн, в которых участвовали ядерные государства - и эти ядерные государства не выходили из них победителями. Достаточно вспомнить ту же Вьетнамскую войну Поэтому это не записано на судьбе, что вы точно проиграете, если воюете с ядерной державой. Ядерная держава не всегда говорит последнее слово в конфликте", - сказал Хаависто.

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При этом он отметил, что война в Украине - это особая ситуация, в которой Запад, включая несколько ядерных держав, выступает против России.

"Пока ядерное оружие существует - ядерная эскалация возможна. Конечно, при этом государства имеют свои ядерные доктрины и воздерживаются от использования ядерных мощностей и угроз ядерным оружием, но мы не можем исключить также и ядерной войны. И это одна из важных задач человечества - пытаться избежать ядерной эскалации, ведь в ядерной войне победителей не будет.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил, что не видит препятствий для обучения в стране украинских военных.

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17 ноября стало известно, что Финляндия передаст Украине очередной пакет оборонного оборудования на сумму 55,6 млн евро.

Общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 160,4 млн евро.

Темы: ФинляндиявойнаРосcия
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