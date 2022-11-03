На Киевщине предупреждают о взрывах, будут работать саперы – ОВА

В Вышгородском районе Киевской области в четверг возможны звуки взрывов - местные власти предупреждают о разминировании.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "3 ноября в Вышгородском районе проводятся работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

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Поэтому в некоторых громадах области возможно слышать звуки взрывов".

Детали: Местных жителей призвали сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно переходить в укрытие.