На Киевщине предупреждают о взрывах, будут работать саперы – ОВА
Четверг, 3 ноября 2022, 12:05
В Вышгородском районе Киевской области в четверг возможны звуки взрывов - местные власти предупреждают о разминировании.
Источник: Киевская ОВА
Дословно: "3 ноября в Вышгородском районе проводятся работы по уничтожению взрывоопасных предметов.
Поэтому в некоторых громадах области возможно слышать звуки взрывов".
Детали: Местных жителей призвали сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно переходить в укрытие.
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