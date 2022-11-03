На Київщині попереджають про вибухи, працюватимуть сапери – ОВА

У Вишгородському районі Київської області у четвер можливі звуки вибухів - місцева влада попереджає про розмінування.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "3 листопада у Вишгородському районі проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів".

Деталі: Місцевих жителів закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити в укриття.