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На Київщині попереджають про вибухи, працюватимуть сапери – ОВА

Альона Мазуренко Четвер, 3 листопада 2022, 12:05
ФОТО ДСНС

У Вишгородському районі Київської області у четвер можливі звуки вибухів - місцева влада попереджає про розмінування.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "3 листопада у Вишгородському районі проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів".

Деталі: Місцевих жителів закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити в укриття.

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Теми: Київська областьрозмінуванняокупаціявійна
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