На Київщині попереджають про вибухи, працюватимуть сапери – ОВА
Четвер, 3 листопада 2022, 11:05
У Вишгородському районі Київської області у четвер можливі звуки вибухів - місцева влада попереджає про розмінування.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "3 листопада у Вишгородському районі проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
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Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів".
Деталі: Місцевих жителів закликали зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити в укриття.