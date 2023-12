Из обращения главы Еврокомиссии убрали упоминание о 100 тысячах погибших украинских военных

Из обращения главы Еврокомиссии убрали упоминание о том, что Украина якобы, по оценкам, потеряла в войне с Россией 100 тысяч своих военных и 20 тысяч гражданских.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В среду Урсула фон дер Ляйен посвятила обращение плану конфискации замороженных российских активов и созданию спецтрибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины. Текст и видео обращения были обнародованы на сайте Еврокомиссии и в соцсетях фон дер Ляйен.

В начале своего заявления фон дер Ляйен сказала, что вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемые страдания, и что, по оценкам, на сегодня в Украине "погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных".

Однако впоследствии текст заявления фон дер Ляйен на сайте Еврокомиссии отредактировали и опубликовали уже без данных о потерях - ни среди гражданских, ни среди военных.

С официального Twitter-аккаунта Урсулы фон дер Ляйен удалили предыдущую видеоверсию обращения и опубликовали отредактированную, также без упоминания о потерях. Объяснений такого шага в Еврокомиссии не предоставили.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9