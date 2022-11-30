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Из обращения главы Еврокомиссии убрали упоминание о 100 тысячах погибших украинских военных

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 11:40
Из обращения главы Еврокомиссии убрали упоминание о 100 тысячах погибших украинских военных
иллюстративное фото ВСУ

Из обращения главы Еврокомиссии убрали упоминание о том, что Украина якобы, по оценкам, потеряла в войне с Россией 100 тысяч своих военных и 20 тысяч гражданских.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В среду Урсула фон дер Ляйен посвятила обращение плану конфискации замороженных российских активов и созданию спецтрибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины. Текст и видео обращения были обнародованы на сайте Еврокомиссии и в соцсетях фон дер Ляйен.

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В начале своего заявления фон дер Ляйен сказала, что вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемые страдания, и что, по оценкам, на сегодня в Украине "погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных".

 

Однако впоследствии текст заявления фон дер Ляйен на сайте Еврокомиссии отредактировали и опубликовали уже без данных о потерях - ни среди гражданских, ни среди военных.

С официального Twitter-аккаунта Урсулы фон дер Ляйен удалили предыдущую видеоверсию обращения и опубликовали отредактированную, также без упоминания о потерях. Объяснений такого шага в Еврокомиссии не предоставили.

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По просьбе "Украинской правды" прокомментировать оценку, озвученную фон дер Ляен в первой версии ее обращения, руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник отметил, что Генштаб не может подтвердить эту цифру, а потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничение обнародования.

В то же время он отметил необратимость наказания для страны-агрессора за гибель и ранение украинских граждан.
Фон дер Ляйен также сообщила, что Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы потом передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной РФ.

Темы: война
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