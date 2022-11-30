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Зі звернення глави Єврокомісії прибрали згадку про 100 тисяч загиблих українських військових у війні

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 11:40
Зі звернення глави Єврокомісії прибрали згадку про 100 тисяч загиблих українських військових у війні
ілюстративне фото ЗСУ

Зі звернення глави Єврокомісії вилучили згадку про те, що Україна нібито, за оцінками, втратила у війні з Росією 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У середу Фон дер Ляєн присвятила звернення плану конфіскації заморожених російських активів та створенню спецтрибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Текст та відео звернення було оприлюднене на сайті Єврокомісії та у соцмережах фон дер Ляєн.

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На початку своєї заяви фон дер Ляєн сказала, що вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання, і що, за оцінками, на сьогодні в Україні "загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових".

 

Однак згодом текст заяви фон дер Ляєн на сайті Єврокомісії відредагували і опублікували вже без даних про втрати - ні серед цивільних, ні серед військових.

З офіційного Twitter-акаунту Урсули фон дер Ляєн видалили попередню відеоверсію звернення та опублікували відредаговану, теж без згадки про втрати. Пояснень такого кроку у Єврокомісії не надали.

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На прохання "Української правди" прокоментувати оцінку, озвучену фон дер Ляєн у першій версії її звернення, керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник зазначив, що Генштаб не може підтвердити цю цифру, а втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення.

Водночас він наголосив на незворотності покарання для країни-агресора за загибель і поранення українських громадян.

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Теми: війна
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