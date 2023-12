Зі звернення глави Єврокомісії прибрали згадку про 100 тисяч загиблих українських військових у війні

Зі звернення глави Єврокомісії вилучили згадку про те, що Україна нібито, за оцінками, втратила у війні з Росією 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У середу Фон дер Ляєн присвятила звернення плану конфіскації заморожених російських активів та створенню спецтрибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Текст та відео звернення було оприлюднене на сайті Єврокомісії та у соцмережах фон дер Ляєн.

На початку своєї заяви фон дер Ляєн сказала, що вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання, і що, за оцінками, на сьогодні в Україні "загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових".

Однак згодом текст заяви фон дер Ляєн на сайті Єврокомісії відредагували і опублікували вже без даних про втрати - ні серед цивільних, ні серед військових.

З офіційного Twitter-акаунту Урсули фон дер Ляєн видалили попередню відеоверсію звернення та опублікували відредаговану, теж без згадки про втрати. Пояснень такого кроку у Єврокомісії не надали.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9