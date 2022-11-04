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Из Марьинки эвакуировали все гражданское население

Ольга ГлущенкоПятница, 4 ноября 2022, 04:12
фото: Shutterstock

В Марьинке Донецкой области, эвакуация из которой продолжалась с начала полномасштабной войны, не осталось гражданского населения.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Марьинка постоянно находится под прямым поражением врага. В городе не уцелело ни одного здания.

Восемь месяцев полномасштабной войны полицейский экипаж "Белый ангел" помогал людям выехать из-под обстрелов. Сейчас в Марьинке не осталось гражданского населения".

Детали: В соседней Красногоровке, которую российские войска уничтожают круглосуточно, еще остается около 800 жителей.

Полиция сообщает, что там отсутствуют вода, свет, газоснабжение.

Правоохранители занимаются эвакуацией, спасают раненых, выезжают на сообщения о неразорвавшихся снарядах и доставляют гуманитарные грузы.

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Во время очередного рейса "Белого ангела" в Красногоровку правоохранители эвакуировали тяжелобольную женщину с подозрением на инсульт, раненого мужчину и пожилую жительницу, которая решила выехать в безопасный регион.

Темы: Донецкая областьэвакуациявойнаполиция
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