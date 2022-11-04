"Готовьтесь": Трамп нацелился на выборы президента США в 2024 году

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп размышляет о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США в 2024 году, сейчас его поддержка примерно такая же, как у Джозефа Байдена.

Источник: "Reuters"

Детали: Трое советников Трампа в четверг рассказали, что он рассматривает возможность инициировать третью заявку на Белый дом в этом месяце, а сам экс-президент во время митинга в Айове намекнул на заявку на 2024 год, сказав о большой вероятности своего возвращения.

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Прямая речь Трампа: "И теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, я, очень, очень, очень вероятно, сделаю это снова. Готовьтесь – это все, что я вам говорю. Очень скоро. Готовьтесь".

Детали: По словам его советников, Трамп быстро набирал доверенных лиц, чтобы обсудить возможные сценарии, поскольку он надеется извлечь выгоду от ожидаемой победы республиканцев на промежуточных выборах во вторник.

Один из старших советников Трампа на условиях анонимности сказал: "Я думаю, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году... Я думаю, что он хочет баллотироваться, и объявление ко Дню благодарения дает ему большое преимущество перед оппонентами, и он это понимает".

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Объявление, которое состоится в ближайшие недели, может определить потенциальных конкурентов для выдвижения от партии, сказали советники, хотя они добавили, что, возможно, бывший президент все еще может отложить решение или передумать.

Один источник, знакомый с планами Трампа, сообщил, что он намерен объявить о своей кампании по переизбранию вскоре после выборов во вторник и изучает потенциальных сотрудников.

Представитель Трампа не ответил на запрос о комментарии.

Независимые прогнозисты выборов и опросы утверждают, что республиканцы, скорее всего, получат большинство в Палате представителей США, а также получат шанс получить контроль над Сенатом, что позволит им блокировать законодательную программу президента Джо Байдена в течение следующих двух лет.

Надежды демократов на выборы были подорваны беспокойством избирателей по поводу высокой инфляции, а рейтинг общественной поддержки Байдена составляет 40% согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos. В то же время, только 41% американцев положительно относятся к Трампу.

Трамп остается непопулярным после его противоречивого четырехлетнего срока, который закончился 6 января 2021 года, когда его последователи атаковали Капитолий США, и еще двух лет, в течение которых он продолжал лживо утверждать, что его поражение на выборах стало результатом мошенничества.

Трамп сталкивается с рядом расследований, включая расследование Министерства юстиции относительно секретных документов, которые он забрал из Белого дома после ухода с должности, некоторые из которых, по словам прокуроров, еще не восстановлены.

День благодарения приходится на 24 ноября, что дает Трампу двухнедельное окно после выборов, чтобы сделать свое объявление, если он захочет это сделать.

Справка: Президент США избирается на 4 года. В конце 2020 года победу одержал Джо Байден, который сменил на этом посту Дональда Трампа и стал 46 президентом США. Запланированные на 5 ноября 2024 года президентские выборы станут 60-ми выборами президента США.