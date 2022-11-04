На востоке России власти готовятся к массовым акциям протеста из-за мобилизации

В российском городе Владивосток власти готовятся к массовым акциям неповиновения в связи с противодействием местного населения мероприятиям мобилизации.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Telegram

Детали: По данным ГУР, эти опасения связаны с жестким противодействием местного населения действиям и мерам мобилизации на территории Приморского края.

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Сейчас местная полиция и спецслужбы планируют мероприятия по противодействию возможным акциям неповиновения и усилению полицейского режима в регионе.

Предусмотрена проверка работоспособности систем видеонаблюдения учреждений и организаций Владивостока с предоставлением удаленного доступа представителям правоохранительных органов.

Также предполагается, что в течение ближайших месяцев даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливаться рамочные металлоискатели при входе.

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Разведка обращает внимание, что сейчас подавляющая часть местного населения не поддерживает проведение так называемой "специальной военной операции" и мобилизационных мероприятий на территории Приморского края. Причинами этого является проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потери российской армии в войне в Украине.

Что предшествовало: Президент России Владимир Путин заявил, что количество мобилизованных в РФ достигло 318 тысяч человек, несмотря на ранее объявленное ограничение в 300 тысяч.