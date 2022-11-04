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На востоке России власти готовятся к массовым акциям протеста из-за мобилизации

Евгений КизиловПятница, 4 ноября 2022, 16:58
фото из российских сми

В российском городе Владивосток власти готовятся к массовым акциям неповиновения в связи с противодействием местного населения мероприятиям мобилизации.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Telegram

Детали: По данным ГУР, эти опасения связаны с жестким противодействием местного населения действиям и мерам мобилизации на территории Приморского края.

Сейчас местная полиция и спецслужбы планируют мероприятия по противодействию возможным акциям неповиновения и усилению полицейского режима в регионе.

Предусмотрена проверка работоспособности систем видеонаблюдения учреждений и организаций Владивостока с предоставлением удаленного доступа представителям правоохранительных органов.

Также предполагается, что в течение ближайших месяцев даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливаться рамочные металлоискатели при входе.

Разведка обращает внимание, что сейчас подавляющая часть местного населения не поддерживает проведение так называемой "специальной военной операции" и мобилизационных мероприятий на территории Приморского края. Причинами этого является проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потери российской армии в войне в Украине.

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Что предшествовало: Президент России Владимир Путин заявил, что количество мобилизованных в РФ достигло 318 тысяч человек, несмотря на ранее объявленное ограничение в 300 тысяч.

Темы: мобилизациямитингиРосcиявойна
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