Пентагон обнародовал список вооружения в рамках нового пакета помощи Украине

Министерство обороны США опубликовало полный список вооружений, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Этот пакет подчеркивает неизменную приверженность США поддержке Украины путем удовлетворения ее самых неотложных потребностей, а также наращивания потенциала вооруженных сил Украины для защиты своего суверенитета в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.

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Новый пакет помощи включает:

Финансирование модернизации ракет ПВО;

45 отремонтированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, связью и броней;

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1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;

40 бронированных речных катеров;

Финансирование модернизации 250 бронированных машин охраны M1117;

Тактические защищенные системы связи и системы наблюдения;

Финансирование для обучения, технического обслуживания и поддержания.

В целом, с начала правления администрации Байдена США выделили Украине более 18,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 21 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности и более 18,2 миллиарда долларов с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля.

Ранее сообщалось, что США оплатят модернизацию 45 танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии. Еще 45 танков оплатят Нидерланды.