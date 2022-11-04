Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон обнародовал список вооружения в рамках нового пакета помощи Украине

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 20:11

Министерство обороны США опубликовало полный список вооружений, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Этот пакет подчеркивает неизменную приверженность США поддержке Украины путем удовлетворения ее самых неотложных потребностей, а также наращивания потенциала вооруженных сил Украины для защиты своего суверенитета в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.

Реклама:

Новый пакет помощи включает:

Финансирование модернизации ракет ПВО;

45 отремонтированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, связью и броней;

ВИДЕО ДНЯ

1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;

40 бронированных речных катеров;

Финансирование модернизации 250 бронированных машин охраны M1117;

Тактические защищенные системы связи и системы наблюдения;

Финансирование для обучения, технического обслуживания и поддержания.

В целом, с начала правления администрации Байдена США выделили Украине более 18,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 21 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности и более 18,2 миллиарда долларов с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля.

Ранее сообщалось, что США оплатят модернизацию 45 танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии. Еще 45 танков оплатят Нидерланды.

Темы: СШАУкраинаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: