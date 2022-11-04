Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон обнародовал список вооружения в рамках нового пакета помощи Украине

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 21:11

Министерство обороны США опубликовало полный список вооружений, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Этот пакет подчеркивает неизменную приверженность США поддержке Украины путем удовлетворения ее самых неотложных потребностей, а также наращивания потенциала вооруженных сил Украины для защиты своего суверенитета в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.

Новый пакет помощи включает:

Финансирование модернизации ракет ПВО;

45 отремонтированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, связью и броней;

1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;

ВИДЕО ДНЯ

40 бронированных речных катеров;

Финансирование модернизации 250 бронированных машин охраны M1117;

Тактические защищенные системы связи и системы наблюдения;

Финансирование для обучения, технического обслуживания и поддержания.

В целом, с начала правления администрации Байдена США выделили Украине более 18,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 21 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности и более 18,2 миллиарда долларов с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля.

Ранее сообщалось, что США оплатят модернизацию 45 танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии. Еще 45 танков оплатят Нидерланды.

Темы: СШАУкраинаоружиевойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Данилов - Симоньян: Наши Оксаны будут плевать на могилы ваших мужей со свернутыми шеями

Большинство одесситов и Труханов поддержали демонтаж памятника Екатерине ІІ - мэрия

фото, видеоАндрей Шевченко собирает средства на восстановление стадиона в Ирпене

"Есть причина для надежды": посол в Германии надеется на поставки Украине Leopard 2

Путин лжет, мобилизация в России не дала ожидаемых результатов – ISW

В оккупированном Скадовске россияне публично казнили медсестру – FT

Все новости...
США
США отказываются от переговоров c Россией, которая стремится сохранить оккупированные части Украины
США дадут деньги и оружие Украине независимо от выборов - Салливан в Киеве
Танки, бронетранспортеры и катера: США объявили новый пакет помощи Украине
Последние новости
12:47
Харьковщина: за сотрудничество с оккупантами задержали бывшую полицейскую
12:36
Иран признал поставки дронов в Россию перед вторжением в Украину в феврале
12:29
видеоНацгвардейцы разгромили скопление техники и оккупантов на Луганщине
12:19
Посол Украины против помощи немецкого правительства российским уклонистам
12:00
Железная дорога к вашим услугам: УЗ пригласила Кинга в Украину после фейкового "приезда"
11:57
Renault отделяет свой бизнес электромобилей и хочет оценить его в 10 миллиардов евро
11:46
Данилов - Симоньян: Наши Оксаны будут плевать на могилы ваших мужей со свернутыми шеями
11:41
В Винницкой области сработала ПВО, россияне обстреляли Сумскую область - отчеты ОГА
11:20
За два месяца объем арестованных средств на счетах АРМА увеличился вдвое
11:06
Большинство одесситов и Труханов поддержали демонтаж памятника Екатерине ІІ - мэрия
Все новости...