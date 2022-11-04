Пентагон обнародовал список вооружения в рамках нового пакета помощи Украине
Министерство обороны США опубликовало полный список вооружений, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов.
Об этом пишет "Европейская правда".
"Этот пакет подчеркивает неизменную приверженность США поддержке Украины путем удовлетворения ее самых неотложных потребностей, а также наращивания потенциала вооруженных сил Украины для защиты своего суверенитета в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.
Новый пакет помощи включает:
Финансирование модернизации ракет ПВО;
45 отремонтированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, связью и броней;
1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;
40 бронированных речных катеров;
Финансирование модернизации 250 бронированных машин охраны M1117;
Тактические защищенные системы связи и системы наблюдения;
Финансирование для обучения, технического обслуживания и поддержания.
В целом, с начала правления администрации Байдена США выделили Украине более 18,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 21 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности и более 18,2 миллиарда долларов с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля.
Ранее сообщалось, что США оплатят модернизацию 45 танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии. Еще 45 танков оплатят Нидерланды.