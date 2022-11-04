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Пентагон оприлюднив список озброєння в рамках нового пакета допомоги Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 21:11

Міністерство оборони США опублікувало повний список озброєнь, які увійдуть до нового пакету військової допомоги Україні на суму $400 мільйонів.

Про це пише "Європейська правда".

"Цей пакет підкреслює незмінну прихильність США підтримці України шляхом задоволення її найнагальніших потреб, а також нарощування потенціалу збройних сил України для захисту свого суверенітету в довгостроковій перспективі", - йдеться в заяві.

Новий пакет допомоги включає:

- фінансування модернізації ракет ППО;

- 45 відремонтованих танків Т-72Б з удосконаленою оптикою, зв'язком і бронею;

- 1100 тактичних безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost;

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- 40 броньованих річкових катерів;

- фінансування модернізації 250 броньованих машин охорони M1117;

- тактичні захищені системи зв'язку та системи спостереження;

- фінансування для навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Загалом від початку правління адміністрації Байдена США виділили Україні понад 18,9 мільярда доларів у вигляді безпекової допомоги. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 21 мільярд доларів на безпекову допомогу Україні та понад 18,2 мільярда доларів від початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого.

Раніше повідомлялося, що США оплатять відновлення 45 танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії. Ще 45 танків оплатять Нідерланди.

Теми: СШАУкраїназброявійна
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