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Нидерланды предоставляют Украине 120 млн евро военной помощи, модернизируют 45 танков

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 22:51

Нидерланды выделяют Украине новый пакет военной помощи стоимостью 120 миллионов евро, из которых 45 миллионов предназначены для поставки танков Т-72.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Нидерланды совместно с США предоставят 90 модернизированных и восстановленных чешских танков Т-72. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сегодня проинформировала парламент об этой инициативе.

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Ожидается, что первая партия танков будет поставлена Украине уже в декабре. По словам Оллонгрен, этот комплексный пакет является важным сигналом для России.

"Союзники продолжают объединять усилия, чтобы поддержать украинские вооруженные силы в их борьбе против агрессивной войны России. Этим пакетом военной поддержки правительство Нидерландов отвечает на призыв Палаты представителей о дальнейшей поддержке Украины", - сказала министр.

Ранее сообщалось, что США оплатят модернизацию 45 танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии в рамках нового пакета помощи стоимостью $400 миллионов.

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Темы: Нидерланды
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