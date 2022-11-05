Поезд из КНДР отправился в РФ после заявления США о поставках боеприпасов - СМИ

Поезд пересек границу из Северной Кореи в Россию в пятницу, через два дня после того, как Соединенные Штаты заявили, что располагают информацией, указывающей на то, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для ее войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, сообщил вашингтонский аналитический центр 38 North, ссылаясь на коммерческие спутниковые снимки.

Проект 38 North, который отслеживает события в Северной Корее, заявил, что такое движение поездов наблюдается на маршруте впервые за последние несколько лет, хотя российская ветеринарная служба сообщила в среду, что поезд пересек границу с Северной Кореей, перевозя лошадей.

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"Невозможно определить цель поезда по снимкам, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами", - говорится в сообщении 38 North.

По его данным, Северная Корея закрыла 800-метровый мост дружбы Туманган (Корейско-российский мост дружбы), единственную наземную связь между странами, в феврале 2020 года во время пандемии COVID-19.

В сообщении говорится, что в 10:24 по местному времени (01:24 по Гринвичу) на корейской стороне границы было видно три вагона, а в 13:10 по местному времени (04:10 по Гринвичу) они оказались на территории России за локомотивом, примерно в 200 метрах от конца железнодорожного моста.

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В 14:29 локомотив и три вагона было видно на путях на российской станции Хасан, примерно в 2 км от границы, а три меньших крытых вагона, или, возможно, контейнеры на платформах, были припаркованы рядом с новоприбывшим поездом на соседнем пути.

Напомним, 2 ноября стало известно, что Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки.

Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.