Гражданин Ирака похитил ребенка и пытался вывезти его из Украины

Пограничники Чопского отряда предотвратили незаконный вывоз двухлетнего ребенка отцом-иностранцем, который похитил его у матери.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Женщина предварительно проинформировала пограничников о факте возможной попытки вывоза общей дочери за пределы Украины отцом - гражданином Ирака.

Она сообщила, что иностранец похитил ребенка и, вероятно, будет пытаться выехать вместе с ней в неизвестном направлении. Информацию передали во все пункты пропуска на государственной границе.

Мужчина прибыл с ребенком в железнодорожный пункт пропуска "Чоп (Дружба)" 4 ноября. Он планировал выехать поездом в Венгрию. При изучении документов правоохранители установили, что мужчина действительно вывозит девочку без разрешения матери.

На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции, которым и передали иностранца и ребенка для дальнейшего правового решения.