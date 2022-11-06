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Из-за атак на Сумскую область ряд поездов задерживаются и меняют маршрут

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 19:22
иллюстративное фото Укрзализныци

Из-за вражеских атак на Сумскую область некоторые поезда будут следовать с задержкой и по измененному маршруту.

Источник: Укрзализныця, председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: В связи с повреждением инфраструктуры и закрытием перегона Ворожба – Белополье:

  • Поезд №45 Харьков – Ужгород следует по измененному маршруту через Полтаву и Гребенку.
  • Поезд №259 Сумы – Ивано-Франковск из Сум поедет через Полтаву и Гребенку и вывезет из Сум всех пассажиров с билетами на поезда №45 и №259 в Киев с возможностью пересадки там на другие поезда западного направления.
  • Поезд №780 Киев – Сумы следует до станции Ворожба. 151 пассажира с билетами до станции Сумы в Ворожбе будут ждать автобусы.
  • Поезд №780 отправится со станции Ворожба ориентировочно в 21:00 в Киев (прибытие в Киев ориентировочно в 01:00) с остановками на станциях Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин, Дарница для посадки пассажиров с билетами на поезда №45 и №259.

Ориентировочное время прибытия на станцию Киев-Пас. поезда №259 – 06:00 07.11.2022 (+5 ч), поезда №45 – 02:00 07.11.2022 (+3 ч).

При этом все пассажиры, которые будут прибывать во время комендантского часа, будут бесплатно размещены в залах ожидания повышенного комфорта.

Больше деталей: Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за российских обстрелов в воскресенье была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом.

"Все, кто находятся в поездах в пределах Сумской области или имеют планы на ближайшее время ехать – следите за сообщениями. Будет организована эвакуация и подвоз", – добавил он.

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Темы: Сумская областьжелезная дорогаУкрзализныцявойна
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