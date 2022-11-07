Маск хочет сделать Twitter самым точным источником информации

Миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск убежден, что соцсеть должна стать самым точным источником информации.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь Маска: "Twitter должен стать самым точным источником информации о мире. Это наша миссия".

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Детали: Он добавил, что является сторонником свободы слова. По его словам, подтверждением этого является то, что он не заблокировал аккаунт, который следил за его самолетом. "Власть - народу", - провозгласил Маск.

Что предшествовало: По сообщению CNN, Twitter откладывает проверку учетных записей для своего платного плана подписки "Twitter Blue" до завершения промежуточных выборов в США.