За сутки россияне потеряли еще полтысячи воинов и несколько танков
В течение суток россияне потеряли 530 воинов, 6 танков и 19 боевых бронированных машин.
Источник: сообщение Генштаба
Детали: Указывается, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.11 ориентировочно составили:
личного состава - около 76460 (+530) человек ликвидировано
танков - 2771 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 5630 (+19) ед,
артиллерийских систем - 1782 (+1) ед,
РСЗО - 391 (+0) ед,
средства ПВО - 202 (+0) ед,
самолетов - 277 (+0) ед,
вертолетов - 260 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1472 (+7),
крылатые ракеты - 399 (+0),
корабли / катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4199 (+8) ед,
специальная техника - 157 (+2).
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