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За сутки россияне потеряли еще полтысячи воинов и несколько танков

"Украинская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 08:23
За сутки россияне потеряли еще полтысячи воинов и несколько танков

В течение суток россияне потеряли 530 воинов, 6 танков и 19 боевых бронированных машин.

Источник: сообщение Генштаба

Детали: Указывается, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.11 ориентировочно составили:

личного состава - около 76460 (+530) человек ликвидировано

танков - 2771 (+6) ед,

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боевых бронированных машин - 5630 (+19) ед,

артиллерийских систем - 1782 (+1) ед,

РСЗО - 391 (+0) ед,

средства ПВО - 202 (+0) ед,

самолетов - 277 (+0) ед,

вертолетов - 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1472 (+7),

крылатые ракеты - 399 (+0),

корабли / катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4199 (+8) ед,

специальная техника - 157 (+2).

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Темы: войнаРосcия
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