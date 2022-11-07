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Австралиец возглавит мобильные группы по расследованию военных преступлений в Украине

Понедельник, 7 ноября 2022, 09:26
Австралиец возглавит мобильные группы по расследованию военных преступлений в Украине
Glenn Kolomeitz, abc.net.au

Австралиец Гленн Коломейц, ветеран Афганистана и Восточного Тимора, а также бывший следователь полиции Нового Южного Уэльса, возглавит мобильные группы по расследованию военных преступлений в Украине.

Источник: Австралийская теле- и радиовещательная корпорация ABC

Детали: Коломейца нанял фонд, который базируется в Великобритании и работает по контракту с Офисом генеральной прокуратуры Украины.

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Работая в должности старшего прокурора по расследованию военных преступлений, он поможет ответить на 20 000 обвинений, оставшихся нерассмотренным после вторжения России в Украину.

"Там много юристов, которые изучали международное право, но им нужен бывший военный, который имеет опыт работы на земле и опыт работы в полиции, умение работать на местах преступлений с высокой интенсивностью", – сказал Коломейц.

Возглавляя команду мобильного правосудия организации, Коломейц отметил, что его усилия являются продолжением поддержки, которую уже предоставила Австралия, в частности, оружием.

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Расследование военных преступлений будет сосредоточено на нескольких направлениях, включая ответственность командования, невыборочные обстрелы гражданских лиц и объектов инфраструктуры, применение сексуального насилия, принудительное перемещение людей в Россию и геноцид.

Дела, касающиеся ответственности командования, будут переданы Международному уголовному суду (МКС).

Коломейц также использует свой опыт работы в качестве полицейского и оператора оборудования на местах преступлений, чтобы помочь в подготовке украинских следователей.

Прямая речь: "Один из инструментов – это угломер, позволяющий мне измерить угол падения хвостовой части ракеты, чтобы потом иметь возможность проследить траекторию этой ракеты до точки ее вылета… Затем связать это – это называется анализ связей – с российской частью, связать российскую часть с российским командованием, и вот наш бриф".

Детали: Коломейц отметил, что самым большим вызовом в течение следующих шести месяцев будет ожидание начала судебного преследования.

Прямая речь: "Эти судебные процессы могут длиться годами, поэтому я буду собирать эти материалы, но я хочу видеть конечный продукт, я хочу видеть российское командование на скамье подсудимых. Будет ли это в Киеве или МКС, я хочу видеть людей привлеченными к ответственности".

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