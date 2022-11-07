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В Мариуполе стало больше могил – снимки спутника

Алена МазуренкоПонедельник, 7 ноября 2022, 14:14

Спутниковые снимки фиксируют увеличение могил на кладбище вблизи Мариуполя, согласно анализу, более 1500 новых могил было вырыто на месте массового захоронения вблизи города.

Источник: BBC

Детали: Сообщается, что место к северо-западу от Мариуполя состоит из большого поля могил, которое, по словам украинских чиновников и свидетелей, насчитывает тысячи тел.

Недавние спутниковые снимки от компании Maxar показывают, что три места массового захоронения под Мариуполем, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, неуклонно растут с весны.

Центр информационной устойчивости проанализировал снимки Старого Крыма и пришел к выводу, что с момента последнего анализа снимков на этом месте в июне было вырыто 1 500 новых могил.

 

Свидетели в Мариуполе рассказали СМИ, что видели, как российские власти извлекали тела из-под завалов разрушенных зданий в городе в течение последних месяцев и отвозили их для захоронения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе россияне убили больше местного населения, чем уничтожили фашисты во Вторую мировую. По его словам, за два месяца от рук оккупантов в Мариуполе погибли более двадцати тысяч человек.

Темы: Мариупольоккупациявойнаубийство
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