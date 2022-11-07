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У Маріуполі побільшало могил – знімки супутника

Альона Мазуренко Понеділок, 7 листопада 2022, 13:14
У Маріуполі побільшало могил – знімки супутника

Супутникові знімки фіксують збільшення могил на кладовищі поблизу Маріуполя, згідно аналізу, понад 1500 нових могил було вирито на місці масового поховання поблизу міста. 

Джерело: BBC

Деталі: Повідомляється, що місце на північний захід від Маріуполя складається з великого поля могил, яке, за словами українських чиновників і свідків, містить тисячі тіл.

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Нещодавні супутникові знімки від компанії Maxar показують, що три місця масового поховання під Маріуполем, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно зростають з весни.

Центр інформаційної стійкості проаналізував знімки Старого Криму і дійшов висновку, що з моменту останнього аналізу знімків на цьому місці у червні було вирито 1 500 нових могил.

 

Свідки в Маріуполі розповіли ЗМІ, що бачили, як російська влада витягала тіла з-під завалів зруйнованих будівель у місті протягом останніх місяців і відвозила їх для поховання.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у місті росіяни вбили більше місцевого населення, ніж знищили фашисти у Другу світову. За його словами, за два місяці від рук окупантів у Маріуполі загинули понад двадцять тисяч людей.

Теми: Маріупольокупаціявійнавбивство
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