У Маріуполі побільшало могил – знімки супутника

Супутникові знімки фіксують збільшення могил на кладовищі поблизу Маріуполя, згідно аналізу, понад 1500 нових могил було вирито на місці масового поховання поблизу міста.

Джерело: BBC

Деталі: Повідомляється, що місце на північний захід від Маріуполя складається з великого поля могил, яке, за словами українських чиновників і свідків, містить тисячі тіл.

Нещодавні супутникові знімки від компанії Maxar показують, що три місця масового поховання під Маріуполем, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно зростають з весни.

Центр інформаційної стійкості проаналізував знімки Старого Криму і дійшов висновку, що з моменту останнього аналізу знімків на цьому місці у червні було вирито 1 500 нових могил.

Свідки в Маріуполі розповіли ЗМІ, що бачили, як російська влада витягала тіла з-під завалів зруйнованих будівель у місті протягом останніх місяців і відвозила їх для поховання.

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