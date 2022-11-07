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Качиньский: В Польше низкая рождаемость, потому что женщины пьют слишком много алкоголя

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 21:43

Оппоненты лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского раскритиковали и высмеяли его заявление о том, что низкая рождаемость в стране частично вызвана чрезмерным употреблением алкоголя молодыми женщинами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В субботу, во время предвыборного тура на фоне парламентских выборов, которые должны состояться в 2024 году, Качиньский заявил, что не поддерживает "очень раннее материнство", поскольку женщина должна сначала созреть, чтобы стать матерью. Но, продолжил он, если женщины злоупотребляют алкоголем до 25 лет, то "это не является хорошим прогнозом в этих вопросах".

Слова лидера ПиС вызвали предсказуемые шутки вроде того, что алкоголь на самом деле способствует зачатию, но также и критику: Качиньскому - 73-летнему холостяку - упрекают, что он сам частично ответственен за низкую рождаемость в 38-миллионной Польше.

Среди прочего, критики указывают на ограничение права женщин на аборты, а также трудности, с которыми сталкивается молодежь при планировании семьи, из-за роста расходов в стране, где инфляция составляет почти 18%.

В ответ Качиньский заявил, что "честный политик, если он знает такие вещи, должен об этом говорить".

В октябре 2020 года Конституционный суд Польши своим решением объявил, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, равносильную почти полному запрету на прерывание беременности в стране. Это решение вызвало массовые протесты в стране, особенно после нескольких случаев смерти беременных женщин.

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А в декабре 2021 года в Сейме проводились дебаты по так называемому гражданскому законопроекту, предлагающему полностью запретить аборты, приравнять их к убийству и наказывать многолетним заключением.

Темы: Польша
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