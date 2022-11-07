Качинський: У Польщі низька народжуваність, бо жінки п'ють забагато алкоголю

Опоненти лідера правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського розкритикували й висміяли його заяву про те, що низька народжуваність у країні частково спричинена надмірним вживанням алкоголю молодими жінками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У суботу, під час передвиборчого туру на тлі парламентських виборів, які мають відбутися у 2024 році, Качинський заявив, що не підтримує "дуже раннє материнство", оскільки жінка повинна спочатку дозріти, щоб стати матір'ю. Але, продовжив він, якщо жінки зловживають алкоголем до 25 років, то "це не є добрим прогнозом у цих питаннях".

Слова лідера ПіС викликали передбачувані жарти на кшталт того, що алкоголь насправді сприяє зачаттю, але також і критику: Качинському – 73-річному холостяку – закидають, що він сам частково відповідальний за низьку народжуваність у 38-мільйонній Польщі.

Серед іншого, критики вказують на обмеження права жінок на аборти, а також труднощі, перед якими постає молодь під час планування сім'ї, через зростання витрат у країні, де інфляція становить майже 18%.

У відповідь Качинський заявив, що "чесний політик, якщо він знає такі речі, повинен про це говорити".

У жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі своїм рішенням оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, особливо після кількох випадків смерті вагітних жінок.

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А в грудні 2021 року в Сеймі проводили дебати щодо так званого громадянського законопроєкту, який пропонує повністю заборонити аборти, прирівняти їх до вбивства та карати багаторічним ув’язненням.