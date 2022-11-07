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Полиция Германии конфисковала 30 дорогих картин после обысков на яхте Усманова

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 22:36

Следователи Федерального управления уголовной полиции Германии после обысков на яхте Dilibar подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова конфисковали 30 картин общей стоимостью, по предварительным данным, пять миллионов евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном расследовании NDR, WDR и Suddeutsche Zeitung.

Картины, как утверждается, находились на яхте и, очевидно, были сохранены, когда судно прибыло в порт Гамбурга на капитальный ремонт в конце 2021 года. Среди картин - работа французско-русского экспрессиониста Марка Шагала.

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Отвечая на запрос, представитель Усманова заявил, что предметы искусства, о которых идет речь, якобы не принадлежат олигарху, поэтому о них немецким органам власти не нужно было сообщать.

Как известно, прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношении Усманова по подозрению в уклонении от уплаты налогов, предполагая, что миллиардер, который находится под санкциями ЕС, был обязан платить налоги в Германии.

Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне также проводит расследование по подозрению в отмывании средств.

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В сентябре немецкие следователи провели обыски на виллах Усманова на озере Тегернзее и изъяли документы. Позже немецкие правоохранители провели обыск на одной из крупнейших мегаяхт в мире Dilbar, которая принадлежит Усманову (сам он это отрицает).

Алишер Усманов попал под санкции в феврале, сразу после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Темы: Германияолигархиобыски
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