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Нападение на мужа Пелоси повлияет на ее политическую карьеру – CNN

Ольга ГлущенкоВторник, 8 ноября 2022, 02:06
Нападение на мужа Пелоси повлияет на ее политическую карьеру – CNN
Нэнси Пелоси, фото Getty Images

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала, что нападение на ее мужа Пола окажет влияние на ее дальнейшую политическую карьеру.

Источник: Пелоси в интервью, цитирует CNN

Детали: Во время интервью к Пелоси прозвучал вопрос, приняла ли она решение о том, что будет делать после выборов, учитывая разговоры о ее возможном выходе на пенсию, если демократы потеряют большинство в Палате представителей.

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CNN пишет: спикер сказала, что на это решение повлияет то, что "произошло в последние неделю-две".

На уточняющий вопрос, имеет ли она в виду, что нападение на мужа повлияет на ее решение, Пелоси ответила: "Да".

Что предшествовало: На Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, напали в доме супругов в Сан-Франциско рано утром 28 октября.

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Темы: СШАнападениевиборы
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